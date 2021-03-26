Авторы перспективной 4X-стратегии Humankind показали, как в игре будет реализована дипломатия
В рамках мероприятия Future Games Show компания Amplitude представила новый трейлер своей 4X-стратегии Humankind, посвящённый тонкостям дипломатии. Напомним, релиз данного проекта буквально вчера перенесли на август нынешнего года — изначально предполагалось, что релиз должен состояться 22 апреля.
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Если говорить об опубликованном видео, то нам демонстрируют особенности взаимоотношений между отдельными государствами, за ходом которых можно будет наблюдать с помощью специальных диалоговых окошек.
Как и в случае с Civilization, модель поведения того или иного государства привязана к архетипу личности её лидера. От этого будет зависеть, какие дипломатические решения окажутся в приоритете.
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Собственно, само меню переговоров здесь реализовано максимально наглядно: игрок сможет сразу понять, какие кризисные вопросы между цивилизациями назрели, и какие из них требуют незамедлительного решения. По отдельным закладкам сгруппировано управление границами и торговыми отношениями. Если разрешение конфликта мирным путём невозможно, то игра заботливо подскажет шансы на победу, предоставив детальную информацию по боевым юнитам. В здешнем интерфейсе действительно всё удобно сгруппировано — складывается впечатления, что будущим виртуальным правителям не придётся прибегать к услугам мододелов.
Humankind должна выйти 17 августа на PC, если не случится новых переносов.
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