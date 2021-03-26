Аналитическая фирма Sensor Tower в очередной раз выходит на связь с «докладом» о доходах PUBG Mobile. Выяснилось, что с момента своего выхода в марте 2018 года и по сегодняшний день доход этой популярной мобильной игры составил $5,1 млрд. Наиболее успешным для PUBG Mobile, как и для всей индустрии интерактивных развлечений в целом, стал прошлый 2020-й год — только за его 12 месяцев игре удалось заработать больше половины от общей суммы: $2,7 млрд.

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Свою лепту внесло и появление китайской версии проекта — как подсчитали аналитики, в прошлом году игроки в среднем ежедневно тратили в PUBG Mobile около $7,4 млн.

Отметим, что PUBG Mobile неоднократно становилась самой прибыльной мобильной игрой года, и, если тенденция сохранится, то в этом году история вновь повторится.