Вчера вечером разработчики из студии Turtle Rock объявили о том, что их новый проект на основе старой идеи Back 4 Blood задержится ещё на четыре месяца и появится на прилавках лишь в середине этой осени — 12 октября. Авторы понимают, что до этого времени ещё нужно постараться дожить в добром здравии, поэтому приняли участие в довольно бедном на интересных участников мероприятии Future Games Show, где продемонстрировали свежий геймплей своего творения.

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Благодаря нижеуказанному видео можно понять, что практически ничего концептуально и геймплейно нового Back 4 Blood в жанр кооперативных зомби-шутеров не вносит. Тот же сюжет — вспышка некой заразы, в результате которых население либо погибло, либо превратилось в голодных до плоти зомби, и лишь нашим героям чудом удалось не стать жертвами. Тот же игровой процесс с важностью слаженных командных действий, и даже та же структура: отбиваясь от зомби, нужно проследовать к цели задания и выполнить её.

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Релиз Back 4 Blood запланирован на всех актуальных платформах.