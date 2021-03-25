Back 4 Blood — духовная наследница Left 4 Dead — выйдет лишь в октябре
Студия Turtle Rock, решившая вспомнить активную и успешную молодость, в своё время анонсировала проект Back 4 Blood, который и геймплейно, и по названию является наследником культового кооперативного зомби-экшена Left 4 Dead. Предполагалось, что игра увидит свет 22 июня, но сегодня разработчики сообщили, что срок сдвигается почти на четыре месяца — до 12 октября.
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Причина переноса релиза оригинальностью не блещет: авторы хотят сделать Back 4 Blood максимально качественной игрой, и чтобы добиться этого, им нужно дополнительное время.
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В конце прошлого года разработчики поделились с общественностью демонстрацией игрового процесса Back 4 Blood, так что каждый может хоть сейчас определить уровень своей заинтересованности в данном проекте.
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