Пока читатели-писатели в смежных не связанных с редакцией сайта разделах публиковали информацию о том, что Роскомнадзор собирается запрашивать паспортные данные пользователя, адрес прописки и иную информацию для регистрации в социальных сетях, ведомство успело выпустить официальное опровержение.

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Представитель РКН в беседе с журналистами дал понять, что от слишком уж противоречивой идеи по сбору информации о новых пользователях было решено отказаться. Как должен был работать этот механизм: при регистрации в социальных сетях и на иных площадках, где распространяются персональные данные, пользователям предоставят выбор: либо заключить договор на обработку данных непосредственно с оператором площадки, либо использовать для этого систему Роскомнадзора. Причём, во втором случае пользователь должен передать ведомству паспортные данные, номер телефона, адрес прописки и другую информацию — именно такая информация была изначально опубликована на сайте РКН.

На прошедшем сегодня совещании корреспонденты изданий «Коммерсантъ», РБК, «РИА Новости», «Ведомости» и «Вести ФМ» получили в своё распоряжение новую версию приказа, которая должна быть опубликована взамен старой. Из новой версии убрали требования оставлять свои паспортные и иные данные. Теперь ведомство предлагает регистрироваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием сервиса «Госуслуги», где уже имеются паспортные и прочие данные.

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В официальном пресс-релиза от Роскомнадзора указывается, что использование системы ЕСИА станет для операторов персональных данных «своеобразным знаком добросовестности исполнения своих обязанностей при обработке персональных данных». Таким образом, ведомство получает возможность направлять запросы и требования об устранении выявленных нарушений в области персональных данных, а гражданин — управлять согласиями, которые он даёт операторам.