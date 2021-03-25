Обновлено: Возможность оформить предзаказ на Biomutant появилась и в Steam. Пока трудно сказать, в чём дело, но за игру на PC по предзаказу требуют 3 419 рублей. Надеемся, что перед нами ошибка регионального ценообразования, и в ближайшее время она будет исправлена.

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Оригинал: В это трудно поверить, но уже скоро все желающие смогут приступить к прохождению Biomutant — проекта, в возможность релиза которого многие даже перестали верить. Игра откроет свои двери 25 мая, а с сегодняшнего дня на неё при желании можно оформить предварительный заказ. На момент публикации данной заметки функция предзаказа была активна только в Microsoft Store и PlayStation Store — без Steam и других сервисов цифровой дистрибуции для PC.

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В Microsoft Store игра предлагается по цене в $57,99, а в PlayStation Store — по цене в 4 279 рублей. За оформление предварительного заказа игрокам полагается специальный бонус в виде раннего доступа к классу наёмника. Данный класс представляет собой гибрид ниндзя и самурая, способный держать оружие сразу в двух руках, и по умолчанию вооружённый футуристическими мечами-аналогами катаны и вакидзаси из реального мира.

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Параллельно разработчики опубликовали трейлер с демонстрации местной «боёвки», который определённо стоит посмотреть всем заинтересованным в Biomutant.