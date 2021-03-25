24 марта 2001 года компания Apple разрешила своим клиентам покупать Mac OS X, преемницу классической Mac OS. Первая версия Mac OS X с подзаголовком Cheetah («Гепард») получила известность благодаря своей новой графической оболочке Aqua. Именно вчера, 24 марта, исполнилось 20 лет с того самого момента, как Mac OS X поступила в продажу. За два прошедших десятилетия программное обеспечение для компьютеров Apple Mac претерпело множество изменений, но именно с появлением Mac OS X компания Apple начала делать шаги по превращению из компании, находящейся на грани банкротства, в одного из самых успешных техногигантов в мире.

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Mac OS X предшествовала выпуску плеера iPod первого поколения, её появление заложило курс к успеху, определённый Стивом Джобсом. Mac OS X была впервые показана на презентации Apple в январе 2000 года на мероприятии Macworld Expo. Стив Джобс тогда сказал, что новая ОС «порадует потребителей своей простотой и поразит профессионалов своей мощью». Он также отметил, что это «самый важный программный продукт от Apple» со времён оригинальной операционной системы Macintosh 1984 года.

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На момент своего запуска Mac OS X оценивалась в 129 долларов — на заре «нулевых» Apple ещё взымала с пользователей Mac солидную плату за обновление ОС. С годами стоимость перехода от поколения к поколению снижалась, пока в 2013 году Apple и вовсе перестала просить за это деньги. Дебютная версия Mac OS X не отличалась высокой стабильностью работы, уже через полгода была представлена Mac OS X 10.1 Puma, которая исправила множество ошибок оригинала.

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Mac OS X превратилась в OS X в 2012 году с выпуском Mountain Lion — операционной системы, в которой впервые был представлен минималистичный дизайн, ознаменовавший уход Apple от принципов скевоморфизма. Приблизительно в то же время состоялся выпуск iOS 7 для мобильных устройств, где наблюдались схожие преобразования в дизайне. Ещё один важный этап в истории ОС для компьютеров Mac случился в 2013 году с выпуском OS X Mavericks — первой версии Mac OS X, названной не в честь большой кошки.

Последнее существенное изменение произошло в 2016 году, когда Apple отказалась от использования буквы «X» в названии ОС, представив macOS 10.12 Sierra, название которой должно было намекать о большей связи системы с iOS. Название macOS существует и сегодня, но та же Big Sir обзавелась уже индексом 11.0, что условно завершило долгий период существования Mac OS X (что здесь обозначает число 10 — объяснять не нужно).