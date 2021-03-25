Авторы PUBG раздали подарки случайно получившим баны игрокам
Системы современных игр весьма сложные и «навороченные», поэтому периодически возникающие в них ошибки удивления не вызывают. Радует хотя бы то, что разработчики признают наличие проблем, готовы их решать, а также компенсируют моральный ущерб всем затронутым ошибкой игрокам.
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Так, на днях после обновления в PC-версии королевской битвы PlayerUnknown’s Battlegrounds произошёл сбой, в результате которого многие игроки получили случайные незаслуженные блокировки доступа и, как следствие, получили сброс репутации. Естественно, незамеченным данное обстоятельство не осталось, и уже спустя несколько часов разработчики игры исправили недочёт, восстановили потерпевших геймеров в правах и выдали им компенсацию в виде купона на пять уровней боевого пропуска.
В настоящее время авторы PUBG готовятся к старту 11 игрового сезона королевской битвы, в котором появятся воздушные шары системы Фултона, улучшенная карта Парамо, обновление рейтингового сезона, правки баланса и многое другое. Сейчас обновление доступно на тестовом сервере, а вскоре перекочует и в основной «клиент».
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