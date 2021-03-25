Ремастер Final Fantasy VIII уже можно купить на iOS и Android за 1590 рублей
Компания Square Enix выпустила ремастер Final Fantasy VIII на мобильных устройствах под управлением iOS и Android. Примечательный момент здесь состоит в том, что за проект просят аж 1590 рублей — причём, эта цена будет актуальна только до 4 апреля.
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Изначально ремастер Final Fantasy VIII вышел осенью 2019 года на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. И в том же Steam игру сейчас можно купить на распродаже Square Enix за 499 рублей (скидка составляет 50%). Нужна ли она на iPhone в три раза дороже — каждый решает для себя сам.
Оригинальная Final Fantasy VIII поступила в продажу в далёком 1999 году на PlayStation, чуть позже появилась на PC. А теперь вот ремастер для iOS и Android затребует 2,6 Гбайт свободного места накопителя. Судя по доступным скриншотам в магазинах Google Play и App Store, нарисованные кнопки управления будут занимать на экране смартфона неприлично много места, поэтому использование геймпада приветствуется — благо, данная функция уже доступна владельцам мобильных устройств.
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