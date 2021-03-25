Разработчики из Blackmill Games совместно с издательством M2H решили не сидеть без дела и представили на суд общественности Isonzo — новый шутер в своей серии World War I, предыдущими частями которой стали проекты Verdun и Tannenberg. Новый проект перенесёт игроков на итальянский фронт боевых действий — в живописные Альпы и на берега реки Изонцо, где бушуют сражения и постоянно слышны взрывы и выстрелы.

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Разработчики обещают реалистичность и аутентичность описываемых в проекте сражений. Для этого авторы даже разработали для Isonzo новый режим «Наступление», в котором игрокам предстоит продавливать укрепления оппонента или же сдерживать вражеский штурм в зависимости от конкретной стороны сражения. Не обойдётся и без новых видов оружия и экипировки.

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Дополнительными подробностями проекта авторы собираются поделиться в обозримой перспективе. Релиз Isonzo должен состояться до конца этого года на всех актуальных платформах.