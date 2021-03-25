Создатели Verdun анонсировали шутер Isonzo про альпийские сражения времён Первой мировой
Разработчики из Blackmill Games совместно с издательством M2H решили не сидеть без дела и представили на суд общественности Isonzo — новый шутер в своей серии World War I, предыдущими частями которой стали проекты Verdun и Tannenberg. Новый проект перенесёт игроков на итальянский фронт боевых действий — в живописные Альпы и на берега реки Изонцо, где бушуют сражения и постоянно слышны взрывы и выстрелы.
реклама
Разработчики обещают реалистичность и аутентичность описываемых в проекте сражений. Для этого авторы даже разработали для Isonzo новый режим «Наступление», в котором игрокам предстоит продавливать укрепления оппонента или же сдерживать вражеский штурм в зависимости от конкретной стороны сражения. Не обойдётся и без новых видов оружия и экипировки.
реклама
Дополнительными подробностями проекта авторы собираются поделиться в обозримой перспективе. Релиз Isonzo должен состояться до конца этого года на всех актуальных платформах.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила