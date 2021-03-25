Компания King сообщила о выходе Crash Bandicoot: On the Run — мобильной игры для iOS и Android, главного героя которой знают все обладатели консолей PlayStation. Этот проект представляет собой обычный «раннер», но есть несколько отличительных моментов.

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У этого раннера есть сюжет, что уже неплохо: каноничный для серии злодей Доктор Нео Кортекс попытается захватить вселенную, а Крэш вместе с сестрой Коко будет ему противостоять.

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Есть в игре немудрёная кастомизация и возможность провести время совместно с друзьями. Но многого ждать от Crash Bandicoot: On the Run не стоит — этот проект рассчитан на короткое времяпровождение в метро или в коротких перерывах где бы то ни было. Скачать его можно в Google Play и App Store.