Мобильный «раннер» Crash Bandicoot: On the Run вышел на iOS и Android
Компания King сообщила о выходе Crash Bandicoot: On the Run — мобильной игры для iOS и Android, главного героя которой знают все обладатели консолей PlayStation. Этот проект представляет собой обычный «раннер», но есть несколько отличительных моментов.
реклама
У этого раннера есть сюжет, что уже неплохо: каноничный для серии злодей Доктор Нео Кортекс попытается захватить вселенную, а Крэш вместе с сестрой Коко будет ему противостоять.
реклама
Есть в игре немудрёная кастомизация и возможность провести время совместно с друзьями. Но многого ждать от Crash Bandicoot: On the Run не стоит — этот проект рассчитан на короткое времяпровождение в метро или в коротких перерывах где бы то ни было. Скачать его можно в Google Play и App Store.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила