Студия PolyAmorous совместно с All in! Games представили релизный трейлер Paradise Lost — приключенческой игры о маленьком мальчике, попавшем в нацистский бункер. Правильнее будет называть этот проект «симулятором ходьбы», ведь самих приключений здесь не так много, а чтения записок, изучения бункера и, собственно, ходьбы — хоть отбавляй.

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Итак, Вторая мировая война в мире Paradise Lost затянулась на 15 лет, немцы в попытках остановить наступление войск СССР решили применить ядерную бомбу. Польша пострадала от взрыва максимально сильно, а главный герой после долгих скитаний находит таинственный бункер. С этого момента действие Paradise Lost и начинается.

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Главный герой — 12-летний мальчик Шимон, который после смерти матери блуждает по выжженой атомными бомбами Польше и находит заброшенный бункер нацистов. Шимон ищет неизвестного человека с фотографии, которую хранила мать. Мальчику предстоит разобраться, кто изображен на снимке.

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Внутреннее убранство бункера разработчики описывают так: «продвинутые технологии столкнулись со славянским язычеством». Нам нужно будет узнать историю бункера, когда-то захваченного польскими мятежниками, и выяснить, что стало с его обитателями. Чуть позже с главными героем свяжется таинственная девочка Ева, используя технологии бункера. Шимону придётся узнать, кто она такая и что она знает о человеке с фотографии матери.

Paradise Lost доступна на PC (Steam и GOG), а также на консолях прошлого поколения. Пока в Steam у проекта имеется 81% рейтинга на основании 22 обзоров.