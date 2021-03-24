Анонсирована Rocket League — Sideswipe для iOS и Android
Компания Psyonix анонсировала Rocket League — Sideswipe, которая является по отношению к Rocket League спин-оффом для мобильных устройств. На самом деле, по набору правил и заложенным механикам этот проект практически во всём схож со своим «настольным» прародителем, только наличие 2D-перспективы является главным отличительным моментом.
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Psyonix при работе с проектом для мобильных устройств пришлось немного изменить правила, заложенные в Rocket League. Так, время матчей пришлось сократить, а среди доступных режимов есть матчи для двоих и четверых игроков. Кастомизация машин и таблица рекордов здесь предусмотрены, не переживайте.
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Запуск Rocket League — Sideswipe в тестовом режиме случится уже через несколько часов, но только для жителей Новой Зеландии и Австралии, и только для владельцев устройств на базе Android. Проект будет распространяться по условно-бесплатной модели. До конца года игра выйдет на iOS и Android.
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