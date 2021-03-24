Valve сообщила о грядущем летнем фестивале игр в Steam, который в этом году пройдёт с 16 по 22 июня. Раньше он так и назывался — «Летний фестиваль игр» — но сейчас ему сменили название на «Играм быть». Организаторы мероприятие мотивировали новое название тем, что теперь оно «точно передаёт его суть».

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Что нас ждёт в рамках фестиваля? Как минимум, сотни демоверсией игр и много-много трансляций от разработчиков, в рамках которых они постараются ответить на самые важные вопросы, связанные с их проектами. К сожалению, список участников ещё не был опубликован — скорее всего, он появится ближе к началу «Играм быть».

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Хочется добавить, что различные фестивали, проводимые Valve в Steam, являются максимально действенным инструментом для продвижения небольших проектов с уникальными механиками. Побольше бы такого.