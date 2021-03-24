Экшен Killing Floor 2 обзавёлся новым большим дополнением, которое называется Dystopian Devastation. Это DLC добавило в игру ожидаемый набор контента: режимы, косметические предметы, новую локацию, типы оружия и кое-что ещё. Новой картой стала Dystopia 2029 — она в достаточной мере обыгрывает тему мрачного неонового будущего.

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На карте игрокам нужно разбираться с монстрами, пытаясь не вглядываться в их мрачные глаза (ну, или что там у них вместо глаз). Также в Killing Floor 2 два класса получили новые виды оружия: подрывнику выдали Gravity Imploder, а стрелок теперь может довольствоваться HRG Beluga Beat. С режимами всё тоже предельно ясно. Есть Blood Thirst для опытных игроков и Coliseum, приветствующий использование холодного оружия.

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Напомним, Killing Floor 2 вышла на PC, PlayStation 4 и Xbox One ещё в ноябре 2016 года. В Steam этот проект сейчас продаётся со скидкой 75% за 224 рубля.