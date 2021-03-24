Genshin Impact принадлежит к числу феноменально популярных игр. А где популярность, там и большие деньги, о чём поспешила напомнить аналитическая компания Sensor Tower, сообщившая о преодолении Genshin Impact на мобильных устройствах отметки в миллиард долларов выручки. Примечательна в данном материале не столько сумма, сколько, скорость, с которой её удалось достичь: с момента выхода Genshin Impact прошло всего полгода.

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Для сравнения, другим преодолевшим «миллиардный» рубеж мобильным играм, среди которых Pokemon GO и Lineage M, на достижение этого результата требовалось девять и десять месяцев соответственно.

Наиболее прибыльным для Genshin Impact остаётся её родной китайский регион: пользователи мобильных устройств под управлением iOS в Китае обеспечили игре 29,5 % от общей выручки. Второе место с небольшим отставанием от лидера удерживает японский рынок, третье — американский. Наиболее платёжеспособной аудиторией традиционно являются владельцы «яблочной» продукции: на AppStore приходится 60 % всей мобильной выручки Genshin Impact, а на Google Play — 40 %.

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Разработчики игры из студии miHoYo будут продолжать снабжать своё творение новым контентом.