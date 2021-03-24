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Два новых трейлера «дьяблоида» Magic: Legends по случаю начала открытого бета-тестирования

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Открытое бета-тестирование многопользовательского ролевого экшена Magic: Legends стартовало вчера, принять участие в мероприятии может любой желающий. Для этого нужно перейти на официальный сайт проекта и скачать клиент, в магазине Epic Games Store он тоже есть.

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По случаю перехода игры в открытую «бету» авторы выпустили два ролика. Первый — классический «синематик», где очень много пафоса и совсем нет реального геймплея.

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Второй трейлер целиком и полностью посвящён игровому процессу. Правда, длится он только минуту с небольшим и успевает показать немного. Но масштабы здешних заруб впечатляют.

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Сами разработчики называют открытое бета-тестирование Magic: Legends «мягким запуском». В игре на данный момент присутствуют пять разных стартовых классов, столько же регионов для исследования, две сотни заклинаний и способностей вкупе с целым набором режимов. Есть тут и кооператив на троих игроков, и даже вариант дуэльного поединка.

Magic: Legends отличается от типичного представителя ролевого экшена необходимостью возиться с колодами карт для героев. Персонаж выбирает 12 карт заклинаний, но в бою ему доступны только 4. Полная версия игры должна выйти в этом году на PC, Xbox One и PlayStation 4. Открытая «бета» пока доступна только на PC, но разработчики хотят в ближайшем времени подключить и консоли.

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Два новых трейлера «дьяблоида» Magic: Legends по случаю начала открытого бета-тестирования
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