Рейтинговые агентства различных государств в очередной раз становятся причинами досрочных «анонсов» тех или иных игровых проектов. Сегодня внимательные пользователи Сети обнаружили на сайте австралийской аттестационной комиссии страничку GreedFall Gold Edition. Официально «золотой» сборник данной тепло принятой публикой ролевой игры ещё не анонсирован, но, скорее всего, это будет исправлено уже в ближайшие недели или даже дни.

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Скорее всего, в состав GreedFall Gold Edition помимо основной игры также войдут DLC и улучшения для консолей нового поколения. О том, что GreedFall в этом году ждут специальные версии для PlayStation 5 и Xbox One, разработчики упоминали ещё в ноябре прошлого года.

Напомним, что GreedFall появилась на свет в сентябре 2019 года и получила в основном положительные пользовательские оценки. И хотя внушительными по современным меркам продажами GreedFall похвастать не смогла, они всё же превзошли ожидания издателя и стали самыми высокими в истории студии Spiders. Которая, кстати, сейчас трудится над ролевым приключением Steelrising в сеттинге альтернативного Парижа конца XVIII века, заполненного армией безжалостных держащих французское население в страхе роботов. Нам, естественно, надо будет прекратить это безобразие.