Энтузиаст показал, как выглядели бы локации World of Warcraft на Unreal Engine 4 с трассировкой лучей
Энтузиаст Daniel L, занимающийся в свободное время воссозданием локаций из World of Warcraft на движке Unreal Engine 4, почти полтора года не выходил на связь. Но вчера он прервал неуютное для поклонников своего творчества радиомолчание и выложил на своём YouTube-канале свежий посвящённый культовой MMORPG от Blizzard видеоролик.
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В нижеуказанном видео Daniel L продемонстрировал знаменитые локации игры, как то Штормград, Голдшир, таверну «Гордость льва», Сумеречный лес, а также Седые холмы. Хотя выглядит всё очень красиво, нельзя не отметить, что местная реализация «трассировки лучей» звёзд с неба не хватает и явно уступает проектам с её «нативной» поддержкой. Впрочем, для моддерского проекта, которым автор занимается в свободное от работы и других дел время, очень даже достойно.
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Что касается World of Warcraft, то игра по-прежнему феноменально популярна, а Blizzard продолжает продавать её по второму кругу: до конца года для «классической» версии WoW должно выйти старое новое дополнение The Burning Crusade.
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