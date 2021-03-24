Энтузиаст Daniel L, занимающийся в свободное время воссозданием локаций из World of Warcraft на движке Unreal Engine 4, почти полтора года не выходил на связь. Но вчера он прервал неуютное для поклонников своего творчества радиомолчание и выложил на своём YouTube-канале свежий посвящённый культовой MMORPG от Blizzard видеоролик.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 75" LG IPS за 4 336 000р - смотри характеристики RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

В нижеуказанном видео Daniel L продемонстрировал знаменитые локации игры, как то Штормград, Голдшир, таверну «Гордость льва», Сумеречный лес, а также Седые холмы. Хотя выглядит всё очень красиво, нельзя не отметить, что местная реализация «трассировки лучей» звёзд с неба не хватает и явно уступает проектам с её «нативной» поддержкой. Впрочем, для моддерского проекта, которым автор занимается в свободное от работы и других дел время, очень даже достойно.

реклама

Что касается World of Warcraft, то игра по-прежнему феноменально популярна, а Blizzard продолжает продавать её по второму кругу: до конца года для «классической» версии WoW должно выйти старое новое дополнение The Burning Crusade.