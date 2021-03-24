По слухам, Blizzard готовит Overwatch для мобильных устройств
Рынок мобильных игр огромен, а в некоторых недавно поборовших абсолютную нищету государствах и вовсе является доминирующим среди всех игровых устройств. Поэтому нет ничего удивительного в том, что разработчики игр стараются в первую очередь оседлать именно этот сегмент, а уже состоявшиеся студии — отхватить хоть какой-то кусок данного вкуснейшего душистого пирога.
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По слухам, раздобытым порталом GameRant, в стенах Blizzard готовится Overwatch Mobile — мобильная версия популярного геройского шутера компании. Согласно информации, которую GameRant получил от редактора издания Dexerto Ричарда Льюиса, в планах Blizzard был выпуск мобильной Overwatch параллельно с «большой» Overwatch 2.
Сообщается, что такие планы появились в головах руководства Blizzard ещё до пандемии, однако на данный момент неизвестно, претерпели ли они изменения, ведь не секрет, что вынужденная удалённая работа во многом отрицательно повлияла на темпы разработки игр. Поэтому нельзя исключать, что Overwatch Mobile отложили до лучших времён, отдав предпочтение более приоритетным проектам, в частности, Overwatch 2, Diablo IV, Diablo II Resurrected и Diablo Immortal.
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Как бы то ни было, информация, принимая во внимание тенденции в игропроме, звучит правдоподобно. Более того, своеобразная мобильная версия Overwatch уже существует — для гибридной консоли Nintendo Switch.
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