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THQ Nordic представила новую студию, которой уже поручена поддержка экшена Comanche и разработка новой исторической стратегии

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Компания THQ Nordic решила открыть ещё одну студию — Ashborne Games, коллектив для которой был собран ещё в октябре прошлого года. Новообразованная команда в составе 38 человек расположилась в чешском городе Брно. Отдельные сотрудники успели раньше поработать над следующими играми: Vigor, Silent Hill: Downpour, Mafia и трилогия UFO.

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В данный момент Ashborne Games разрабатывает историческую стратегию с элементами ролевой игры по совершенно новой IP. Дополнительно новых подопечных THQ Nordic загрузили поддержкой вертолётного экшена Comanche, у которого в скором времени должен появиться сюжетный режим. Доводить проект до финальной версии также поручено представителям Ashborne Games.

Ранее в этом месяце всё та же THQ Nordic официально представила студию Alkimia Interactive, которой поручено заниматься ремейком оригинальной Gothic.

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