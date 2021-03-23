Компания THQ Nordic решила открыть ещё одну студию — Ashborne Games, коллектив для которой был собран ещё в октябре прошлого года. Новообразованная команда в составе 38 человек расположилась в чешском городе Брно. Отдельные сотрудники успели раньше поработать над следующими играми: Vigor, Silent Hill: Downpour, Mafia и трилогия UFO.

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В данный момент Ashborne Games разрабатывает историческую стратегию с элементами ролевой игры по совершенно новой IP. Дополнительно новых подопечных THQ Nordic загрузили поддержкой вертолётного экшена Comanche, у которого в скором времени должен появиться сюжетный режим. Доводить проект до финальной версии также поручено представителям Ashborne Games.

реклама Introduction time! In October 2020, we joined the @THQNordic to be a part of new endeavors.



With roots in Brno, Czech Republic, we focus on growing the Strategy / RPG genre with a new IP in development. Also, we support Comanche's EA.



Read more https://t.co/U6GtV0FazZ#gamedev pic.twitter.com/77Kcr3cSA0 — Ashborne Games (@AshborneGames) March 23, 2021

Ранее в этом месяце всё та же THQ Nordic официально представила студию Alkimia Interactive, которой поручено заниматься ремейком оригинальной Gothic.