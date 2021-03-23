Разработчики из Nightdive Studios, подрабатывающие в качестве производителей ремастеров культовых игр прошлого, сообщили о том, что обновлённая версия боевика Shadow Man выйдет в свет на персональных компьютерах (Steam, GOG и Epic Games Store) уже 15 апреля. Версии для консолей, в том числе для гибридной приставки Nintendo Switch, появятся позже, и когда точно, пока не сообщается.

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Напомним, что в ремастере Shadow Man представлены динамическое освещение и тени, более современные эффекты постобработки, продуманное с учётом года выпуска проекта управление, добавление «вырезанного» ранее контента, поддержка 4K-мониторов, улучшенный искусственный интеллект и многое другое.

Оригинальная игра вышла в 1999 году и получила в целом приличные оценки прессы.