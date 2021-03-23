PC-версия Shadow Man Remastered поступит в продажу в середине апреля
Разработчики из Nightdive Studios, подрабатывающие в качестве производителей ремастеров культовых игр прошлого, сообщили о том, что обновлённая версия боевика Shadow Man выйдет в свет на персональных компьютерах (Steam, GOG и Epic Games Store) уже 15 апреля. Версии для консолей, в том числе для гибридной приставки Nintendo Switch, появятся позже, и когда точно, пока не сообщается.
реклама
Напомним, что в ремастере Shadow Man представлены динамическое освещение и тени, более современные эффекты постобработки, продуманное с учётом года выпуска проекта управление, добавление «вырезанного» ранее контента, поддержка 4K-мониторов, улучшенный искусственный интеллект и многое другое.
Оригинальная игра вышла в 1999 году и получила в целом приличные оценки прессы.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила