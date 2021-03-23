Быть может, игровое крыло Amazon пока с трудом находит место под солнцем, но компания не унывает и продолжает стремиться к светлому будущему. В его построении Amazon будет помогать свежеобразованная студия, расположенная территориально в канадском городе Монреаль и уже приступившая к производству некого многопользовательского проекта в совершенно новой франшизе.

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Источник изображения: New World.

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Примечателен тот факт, что Amazon не стала играть в рулетку, а сразу пригласила в новый коллектив бывших разработчиков Rainbow Six Siege — феноменально успешного многопользовательского боевика от Ubisoft. В частности, в руководство новой внутренней студии Amazon вошли: Хавьер Маркиз, Ромейн Римох, Люк Бошар и Александр Реми. Все четверо были высокопоставленными сотрудниками Ubisoft Montreal и приложили руку непосредственно к производству «Радуги».

К сожалению, пока что подробностями проекта Amazon не делится. Известно одно — он будет уникальным в своём роде.

Сейчас игровое подразделение Amazon готовит к выходу амбициозный MMO-проект New World и несколько ещё пока даже не анонсированных новинок.