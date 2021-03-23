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В Steam вышла финальная версия Remote Play Together

Функция позволяет запускать игры с LAN-мультиплеером с помощью ссылки.
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Компания Valve выпустила специальное обновление в Steam, которое добавило в клиент магазина поддержку функции Remote Play Together. Последняя позволяет запускать игры с локальным мультиплеером через Интернет, требуя наличие купленного продукта только у одного пользователя.

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Информация о финальном релизе Remote Play Together появилась в официальном блоге компании Valve, ранее всё находилось в состоянии бета-тестирования. Для активации данной функции владельцу лицензионной копии нужно скопировать специальную ссылку и отправить её товарищам, у которых игры нет. Для подключения к мультиплееру нужно только иметь клиент Steam или приложение Steam Link. Указывается, что таким образом можно пригласить до четырёх человек — причём, Remote Play Together доступна не только на PC, но ещё на iOS и Android.

Если вас заинтересовал релиз RPT, то посещение специальной странички даст понять, какие игры поддерживают локальный мультиплеер через интернет — счёт идёт на сотни, если что. Также 25 марта Valve собирается отпраздновать выпуск новой функции, запустив большую распродажу и мероприятие Remote Play Together с сотнями скидок. Распродажа закончится 29 марта в 20:00 МСК.

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