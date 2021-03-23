Авторы Sherlock Holmes: Chapter One выпустили первый геймплейный ролик игры
Разработчики из студии Frogwares опубликовали первый полноценный геймплейный трейлер Sherlock Holmes: Chapter One — приключенческого экшена, который расскажет нам историю становления знаменитого сыщика.
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Ключевая особенность Sherlock Holmes: Chapter One — открытый мир, локации которого игроку разрешат исследовать, подбирая побочные задания и участвуя в прочих необязательных активностях. Разработчики ещё много говорят про возможность прохождения каждого задания несколькими способами, подчёркивая, что нелинейность является ключевым компонентом этой игры.
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Что до трейлера, то в нём нас знакомят с основными геймплейными механиками Sherlock Holmes: Chapter One. Здесь будут мини-игры с поиском зацепок для расследования, возня с уликами и свидетельскими показаниями, драки, общение с персонажами и увлекательное исследования здешних локаций. В общем, всего понемножку.
Sherlock Holmes: Chapter One должна выйти до конца этого года на PC и консолях.
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