Разработчики из студии Frogwares опубликовали первый полноценный геймплейный трейлер Sherlock Holmes: Chapter One — приключенческого экшена, который расскажет нам историю становления знаменитого сыщика.

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Ключевая особенность Sherlock Holmes: Chapter One — открытый мир, локации которого игроку разрешат исследовать, подбирая побочные задания и участвуя в прочих необязательных активностях. Разработчики ещё много говорят про возможность прохождения каждого задания несколькими способами, подчёркивая, что нелинейность является ключевым компонентом этой игры.

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Что до трейлера, то в нём нас знакомят с основными геймплейными механиками Sherlock Holmes: Chapter One. Здесь будут мини-игры с поиском зацепок для расследования, возня с уликами и свидетельскими показаниями, драки, общение с персонажами и увлекательное исследования здешних локаций. В общем, всего понемножку.

Sherlock Holmes: Chapter One должна выйти до конца этого года на PC и консолях.