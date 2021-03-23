Каталог Ubisoft+ может войти в состав подписки Xbox Game Pass Ultimate
Подписной сервис Xbox Game Pass вполне может стать началом светлого будущего потребления игрового контента, когда за приемлемую ежемесячную плату вам будет предоставляться доступ к великому множеству самых разных игр, без необходимости приобретать каждую из них по отдельности за бешеные деньги. За время существования Xbox Game Pass в нём стало доступно огромное количество игр, а также произошла интеграция с подписным сервисом EA Play.
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Похоже, игровое крыло Microsoft во главе с Филом Спенсером останавливаться на этом не собирается. Как сообщил авторитетный журналист Джефф Грабб, инсайдерская информация которого слишком часто сбывается, чтобы относиться к ней невнимательно, Microsoft ведёт переговоры с Ubisoft на тему интеграции Ultimate-варианта Xbox Game Pass с подпиской Uplay+, впоследствии переименованной в Ubisoft+.
Хотя сделка выглядит вполне реалистичной, особенно, вспоминая успешный опыт Microsoft с внедрением в свою подписку каталога игр от Electronic Arts, но конкретно в случае с Ubisoft у многих журналистов возникают сомнения. В первую очередь относительно ценообразования: подписка EA Play была оценена всего в $5 в месяц, в то время как Ubisoft оценивает свой каталог аж в $15, поэтому вряд ли её «слияние» с Xbox Game Pass Ultimate пройдёт без последствий для кошелька пользователей последнего.
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Напомним, что в Ubisoft+ входят свыше сотни игр от французского издательства, в том числе франшизы Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, Anno и многие другие. На данном этапе остаётся только ждать подтверждения или опровержения данного слуха.
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