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Bethesda раскрыла план поддержки Fallout 76 на 2021 год

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Разработчики многопользовательского экшена Fallout 76 обнародовали план поддержки проекта на 2021 год. Добавление нового контента разбито на этапы, у каждого есть своё название и каждый из них буквально привязан к сезону.

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Итак, начнётся всё весной, пакет обновлений получил название «Полная боеготовность», туда войдёт следующее:

  • возможность сбрасывать очки S.P.E.C.I.A.L. в C.A.M.P.;
  • возможность строить несколько разных C.A.M.P.;
  • расширенные ежедневные активности.

Далее следует летний пакет обновлений, известный как «Власть стали». По названию несложно догадаться, что речь идёт о контенте, связанном с Братством стали. Запланировано следующее:

  • добавление в сюжетную линию «Братства стали», которое станет завершающим. Появятся новые
  • задания, персонажи, локации, награды и многое другое;
  • откроется возможность создавать легендарные предметы.

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Осенние обновление собраны под общим названием «Миры меняются, туда войдёт:

  • дополнительные расширенные ежедневные активности;
  • закрытие миры.

Зимой к нам придут «Истории из космоса», куда обязательно войдут следующие нововведения:

  • питомцы;
  • сезонное событие «Ритуал»;
  • публичное испытание «Захватчики извне»;
  • 4-звездные оружие и броня.

Напомним, Fallout 76 доступна на PC и консолях.

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