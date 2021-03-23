Разработчики многопользовательского экшена Fallout 76 обнародовали план поддержки проекта на 2021 год. Добавление нового контента разбито на этапы, у каждого есть своё название и каждый из них буквально привязан к сезону.

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Итак, начнётся всё весной, пакет обновлений получил название «Полная боеготовность», туда войдёт следующее:

возможность сбрасывать очки S.P.E.C.I.A.L. в C.A.M.P.;

возможность строить несколько разных C.A.M.P.;

расширенные ежедневные активности.

Далее следует летний пакет обновлений, известный как «Власть стали». По названию несложно догадаться, что речь идёт о контенте, связанном с Братством стали. Запланировано следующее:

добавление в сюжетную линию «Братства стали», которое станет завершающим. Появятся новые

задания, персонажи, локации, награды и многое другое;

откроется возможность создавать легендарные предметы.

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Осенние обновление собраны под общим названием «Миры меняются, туда войдёт:

дополнительные расширенные ежедневные активности;

закрытие миры.

Зимой к нам придут «Истории из космоса», куда обязательно войдут следующие нововведения:

питомцы;

сезонное событие «Ритуал»;

публичное испытание «Захватчики извне»;

4-звездные оружие и броня.

Напомним, Fallout 76 доступна на PC и консолях.