Разработчики экшена-«рогалика» Risk of Rain 2 поделились итогами двух лет своей работы над проектом. Изначально, напомним, RoR 2 вышла в Steam по программе раннего доступа, а в августе прошлого года обзавелась полноценной версией 1.0. И вот, по состоянию на сегодняшний день число продаж этого тепло принятого публикой экшена в магазине Valve преодолело отметку в четыре миллиона.

реклама

анонсы и реклама Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Хотя «в вакууме» данное число выглядит внушительно, важно пояснить, что тенденция продаж давно замедлилась; так, в августе прошлого года число проданных через Steam копий Risk of Rain 2 составляло три миллиона.

Разработчики из Hopoo Games довольны результатом, планируют расширять свою команду и продолжать стабильно снабжать Risk of Rain 2 новым контентом. В частности, одно из свежих обновлений станет доступно уже 25 марта.