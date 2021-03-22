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Тепло принятый публикой экшен Risk of Rain 2 преодолел отметку в 4 млн проданных копий в Steam

При всех своих достоинствах продаётся он слабенько: в августе прошлого года было 3 миллиона.
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Разработчики экшена-«рогалика» Risk of Rain 2 поделились итогами двух лет своей работы над проектом. Изначально, напомним, RoR 2 вышла в Steam по программе раннего доступа, а в августе прошлого года обзавелась полноценной версией 1.0. И вот, по состоянию на сегодняшний день число продаж этого тепло принятого публикой экшена в магазине Valve преодолело отметку в четыре миллиона.

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Хотя «в вакууме» данное число выглядит внушительно, важно пояснить, что тенденция продаж давно замедлилась; так, в августе прошлого года число проданных через Steam копий Risk of Rain 2 составляло три миллиона.

Разработчики из Hopoo Games довольны результатом, планируют расширять свою команду и продолжать стабильно снабжать Risk of Rain 2 новым контентом. В частности, одно из свежих обновлений станет доступно уже 25 марта.

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