«Онлайн» Rainbow Six Siege в Steam превысил 200 тысяч игроков одновременно
Несмотря на то, что Rainbow Six Siege в конце прошлого года отметила своё пятилетие, игра по-прежнему пользуется феноменальной популярностью, а её поддержка свежим контентом пока и не думает сворачиваться. В качестве доказательства правильности действий Ubisoft можно прикрепить добытую сегодня на портале SteamDB (Steam Database) статистику, согласно которой, пиковый «онлайн» популярного тактического шутера в Steam превысил отметку в 200 тысяч игроков.
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Согласно статистике, такое с Rainbow Six Siege в Steam произошло впервые. Объяснить резкий скачок популярности можно наложившимися друг на друга двумя факторами. Во-первых, на этой неделе вышла новая «операция» под названием Crimson Heist, добавившая в игру нового оперативника, обновлённое поле боя, а также массу изменений и улучшений в плане баланса.
Во-вторых, сейчас и вплоть до 25 марта в Rainbow Six Siege проходит акция «Бесплатные выходные», в рамках которой сыграть в него может абсолютно любой желающий. Будет ли сегодня как в традиционно более масштабно выходной день установлен ещё один рекорд, неясно, но вполне вероятно, что на фоне бесплатных выходных и параллельной распродажи игры у неё есть все шансы попасть в «топ» свежего чарта Steam, который будет опубликован сегодня вечером.
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