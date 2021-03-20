Полноценный релиз Praey for the Gods задержится до апреля
Приключенческий боевик с гигантскими существами Praey for the Gods (да, слово Praey написано с «ошибкой» специально. Почему — читайте здесь) пребывает в раннем доступе Steam уже больше двух лет. Какой-то мало-мальски серьёзной популярности он не снискал, зато пользовательские рейтинги вполне высокие, а это значит, что всё же существует прослойка игроков, ожидающих полноценного релиза проекта.
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Изначально разработчики из No Matter Studios планировали осуществить релиз версии 1.0 в первом квартале текущего года, но сегодня сообщили о смене планов, на которые повлияли сразу три фактора: пандемия, личные проблемы у некоторых разработчиков, а также энергетическая катастрофа в Техасе, где проживают авторы игры.
Как итог, релиз Praey for the Gods пришлось отложить до апреля. Сами авторы пока не берутся сказать, в середине или в конце месяца состоится релиз версии 1.0, поэтому мы со своей стороны посоветуем ориентироваться на верхнюю границу заданного промежутка времени.
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