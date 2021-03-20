На днях игровое крыло Microsoft сообщило о том, что 26 марта проведёт презентацию, в рамках которой покажет трейлеры и демонстрации игрового процесса двадцати пяти проектов, включая S.T.A.L.K.E.R. 2. Информация разошлась по Сети, в том числе спустя почти два дня по обыкновению повторно всплыла в смежном нередакционном разделе нашего сайта. Из составленного Microsoft текста не было понятно, что конкретно ждёт гвоздя программы — S.T.A.L.K.E.R. 2 — и вот, разработчики из GSC Game World решили прояснить этот момент.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Полноценного показа игры не будет. Как пишут разработчики, 23 марта исполняется 14 лет со дня выхода S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl, и студия решила принять участие в мероприятии Xbox, которое пройдёт всего тремя днями позже. Для этой презентации GSC Game World приготовила видео о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2, а также некоторые игровые материалы.

реклама

Разработчики сожалеют, что возникло такое досадное недопонимание, поэтому в качестве «компенсации» (хотя виноваты не они) прикрепили три симпатичных арта — именно они сейчас представлены в «теле» этой новостной заметки. Напомним, что даже приблизительных сроков выхода у S.T.A.L.K.E.R. 2 пока нет. И неизвестно, когда появятся. А вот новостей об игре в этом году следует ждать больше и чаще, чем в предыдущие годы.