Как и следовало ожидать после многочисленных утечек информации, Microsoft объявила о том, что в следующую пятницу, 26 марта в 19:00 по московскому времени, в рамках коллаборации с сервисом прямых трансляций Twitch проведёт крупный показ игр, в котором примут участие более сотни проектов от независимых разработчиков со всего мира.

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Для двадцати пяти из них запланированы показы трейлеров и демонстрации игрового процесса. Microsoft упоминает такие проекты, как Second Extinction, The Ascent и S.T.A.L.K.E.R. 2. Что конкретно ждёт S.T.A.L.K.E.R. 2 — геймплей или трейлер, или же всё вместе — из текста пока не вполне ясно.