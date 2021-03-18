На следующей неделе Microsoft проведёт показ десятков игр, включая S.T.A.L.K.E.R. 2
Как и следовало ожидать после многочисленных утечек информации, Microsoft объявила о том, что в следующую пятницу, 26 марта в 19:00 по московскому времени, в рамках коллаборации с сервисом прямых трансляций Twitch проведёт крупный показ игр, в котором примут участие более сотни проектов от независимых разработчиков со всего мира.
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Для двадцати пяти из них запланированы показы трейлеров и демонстрации игрового процесса. Microsoft упоминает такие проекты, как Second Extinction, The Ascent и S.T.A.L.K.E.R. 2. Что конкретно ждёт S.T.A.L.K.E.R. 2 — геймплей или трейлер, или же всё вместе — из текста пока не вполне ясно.
В рамках мероприятия будет много всего интересного, включая розыгрыши призов, интервью с разработчиками и тому подобное. Что-то нам подсказывает, что смотреть эту презентацию имеет смысл
исключительно как минимум ради нового творения GSC Game World. Отметим, что в этом году GSC Game World обещала чаще снабжать голодных до новостей поклонников своего творчества новостями по второму «Сталкеру».
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