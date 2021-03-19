Ubisoft проводит в своём магазине распродажу игр со скидками до 85 %
Быть может, с климатической точки зрения весна ещё совсем не ощущается, но с точки зрения календарной первый весенний месяц уже почти на излёте. По такому поводу Ubisoft решила провести в своём магазине Ubisoft Store сезонную распродажу с большими скидками, порой достигающими 85 %. Важно отметить, что в распродаже принимает участие не только «антиквариат», но и вполне современные проекты, такие, как Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion.
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По традиции, в рамках данной заметки мы перечислим несколько наиболее интересных предложений:
- Far Cry 5 за 499 рублей (скидка 80 %);
- Assassin’s Creed Unity за 187 рублей (скидка 85 %);
- Assassin’s Creed Valhalla за 1 874 рубля (скидка 25 %);
- Anno 1800 за 1 249 рублей (скидка 50 %);
- Rainbow Six Siege за 331 рубль (скидка 60 %).
Распродажа будет продолжаться ещё долго — до 9 апреля — так что времени на принятие решения ещё предостаточно.
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