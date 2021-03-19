Gotham Knights не выйдет в этом году
Что-то у Warner Bros. с блокбастерами в этом году уже явно не заладилось: ранее компания отложила на 2022 год свой проект Hogwarts Legacy про волшебный мир «Гарри Поттера», но без Гарри Поттера, а теперь на тот же год перенесли Gotham Knights — боевик в мире «Бэтмена», но без Бэтмена.
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Ничего принципиально нового в «объяснительной записке» авторы игры не сообщили: им нужно больше времени, чтобы подготовить лучший продукт. Без новостей нас, впрочем, пообещали не оставлять — в ближайшие месяцы фанатов вселенной DC ждут подробности и, возможно, даже новый геймплей.
Напомним, что по сюжету Gotham Knights Бэтмена якобы убили, но его дело живёт в лице его учеников — Робина, Красного колпака, Бэтгёрл и Найтвинга. Четвёрке героев предстоит защитить Готэм от угрозы Суда сов. Играть можно как в одиночку, так и вместе с другом.
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