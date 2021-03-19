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Gotham Knights не выйдет в этом году

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Что-то у Warner Bros. с блокбастерами в этом году уже явно не заладилось: ранее компания отложила на 2022 год свой проект Hogwarts Legacy про волшебный мир «Гарри Поттера», но без Гарри Поттера, а теперь на тот же год перенесли Gotham Knights — боевик в мире «Бэтмена», но без Бэтмена.

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Ничего принципиально нового в «объяснительной записке» авторы игры не сообщили: им нужно больше времени, чтобы подготовить лучший продукт. Без новостей нас, впрочем, пообещали не оставлять — в ближайшие месяцы фанатов вселенной DC ждут подробности и, возможно, даже новый геймплей.

Напомним, что по сюжету Gotham Knights Бэтмена якобы убили, но его дело живёт в лице его учеников — Робина, Красного колпака, Бэтгёрл и Найтвинга. Четвёрке героев предстоит защитить Готэм от угрозы Суда сов. Играть можно как в одиночку, так и вместе с другом.

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Сейчас обсуждают

Bryant333
20:20
С языка снял. Видеокарт в продаже нет. Консолей нет. Просто не продадут игру в этом году.
Gotham Knights не выйдет в этом году
MriS
20:19
Да поифг на всякие тесты.. настраивайте личные пк сами и всё будет хорошо )
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omoikane
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Давай еще убогий. Дно еще не пробил но уже близок :D
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Анатолий Молдаванов
20:19
Ну это нормально. Карты видел сколько сейчас стоят? Покупать за 230 штук в магазине, и на авито за 150 я не дурак, когда рекомендованная цена 65 кусков. Так что я просто подожду.
Gotham Knights не выйдет в этом году
Freeman00
20:19
Нужно полностью пересидеть платформу LGA 1700 и запрыгивать уже на следующую, так же как и стоило пропускать нехалемы-линфильды и запрыгивать на санди, так же как стоило пропускать скайлейк-кебилейк и...
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О, я вижу уже тесты не тесты)
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