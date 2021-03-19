Нью-йоркский музей The Strong ежегодно отбирает всё новое и новое пополнение своего широко известного в узких кругах Зала славы видеоигр. Проекты в этом Зале славы действительно достойные, и в ближайшие месяцы их станет больше, и вот, сотрудники музея опубликовали перечень претендентов на высокое звание игры, достойной статуса экспоната.

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Всего в этом году двенадцать претендентов разных жанров, годов выпуска и бюджетов:

Animal Crossing;

Call of Duty;

FarmVille;

FIFA International Soccer;

Guitar Hero;

Mattel Football;

Microsoft Flight Simulator;

Pole Position;

Portal;

StarCraft;

Tron;

Where in the World is Carmen San Diego?

Как отмечают сотрудники The Strong, каждая из вышеперечисленных игр оказала огромное влияние на индустрию, имеет армии поклонников, а то и вовсе в своё время становилась прорывом.

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Естественно, в Зал славы попадут не все претенденты. Какие игры будут удостоены этой чести, узнаем 6 мая.