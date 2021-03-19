Portal, StarCraft, Call of Duty и ещё 9 игр готовятся пополнить Зал славы видеоигр
Нью-йоркский музей The Strong ежегодно отбирает всё новое и новое пополнение своего широко известного в узких кругах Зала славы видеоигр. Проекты в этом Зале славы действительно достойные, и в ближайшие месяцы их станет больше, и вот, сотрудники музея опубликовали перечень претендентов на высокое звание игры, достойной статуса экспоната.
реклама
Всего в этом году двенадцать претендентов разных жанров, годов выпуска и бюджетов:
- Animal Crossing;
- Call of Duty;
- FarmVille;
- FIFA International Soccer;
- Guitar Hero;
- Mattel Football;
- Microsoft Flight Simulator;
- Pole Position;
- Portal;
- StarCraft;
- Tron;
- Where in the World is Carmen San Diego?
Как отмечают сотрудники The Strong, каждая из вышеперечисленных игр оказала огромное влияние на индустрию, имеет армии поклонников, а то и вовсе в своё время становилась прорывом.
реклама
Естественно, в Зал славы попадут не все претенденты. Какие игры будут удостоены этой чести, узнаем 6 мая.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила