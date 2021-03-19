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Portal, StarCraft, Call of Duty и ещё 9 игр готовятся пополнить Зал славы видеоигр

Почему-то за один раз всё добавить в Зал славы ну совсем никак не выходит.
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Нью-йоркский музей The Strong ежегодно отбирает всё новое и новое пополнение своего широко известного в узких кругах Зала славы видеоигр. Проекты в этом Зале славы действительно достойные, и в ближайшие месяцы их станет больше, и вот, сотрудники музея опубликовали перечень претендентов на высокое звание игры, достойной статуса экспоната.

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Всего в этом году двенадцать претендентов разных жанров, годов выпуска и бюджетов:

  • Animal Crossing;
  • Call of Duty;
  • FarmVille;
  • FIFA International Soccer;
  • Guitar Hero;
  • Mattel Football;
  • Microsoft Flight Simulator;
  • Pole Position;
  • Portal;
  • StarCraft;
  • Tron;
  • Where in the World is Carmen San Diego?

Как отмечают сотрудники The Strong, каждая из вышеперечисленных игр оказала огромное влияние на индустрию, имеет армии поклонников, а то и вовсе в своё время становилась прорывом.

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Естественно, в Зал славы попадут не все претенденты. Какие игры будут удостоены этой чести, узнаем 6 мая.

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