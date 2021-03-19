Стартовал приём предзаказов на боевик Necromunda Hired Gun во вселенной Warhammer 40 000
Не успели разработчики из Streum On совместно с издательством Focus Home Interactive официально анонсировать свой инди-боевик Necromunda Hired Gun во вселенной Warhammer 40 000, как спустя сутки уже появилась возможность оформить на него предварительный заказ. Пока, правда, только в Steam и PlayStation Store.
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В Steam игра предлагается по цене в 1 599 рублей, но до 10 июня на покупку будет действовать 15-процентная скидка, благодаря чему итоговая цена снижается до 1 359 рублей. В PlayStation Store же в отсутствие регионального ценообразования всё традиционно дороже — предзаказать Necromunda Hired Gun на консоли от Sony удастся лишь за 2 849 рублей.
Напомним, что в Necromunda Hired Gun мы будем играть за сурового наёмника, своеобразного санитара мира Некромунда, которому необходимо выполнять «грязную работёнку». Сам герой аугментирован кибернетическими имплантами, позволяющими ему бегать по стенам, совершать гигантские прыжки и пользоваться крюком-кошкой. В качестве помощника у нас есть также с ног до головы аугментированный киберпёс.
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Релиз запланирован на 1 июня.
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