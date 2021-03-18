Пиратский экшен Sea of Thieves преодолел отметку в 20 миллионов игроков — разработчики готовят подарки
Через два дня исполнится ровно три года с момента выхода пиратского экшена Sea of Thieves. По такому случаю разработчики из студии Rare решили не только поведать о том, что с момента выхода число виртуальных «пиратов» превысило отметку в двадцать миллионов, но и обеспечить всех игроков особыми подарками.
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Подарков и праздничных мероприятий будет много; советуем прочитать о каждом из них на официальном сайте Xbox, благо, там всё полностью на русском языке. Мы же со своей стороны отметим несколько наиболее интересных подарков. Итак, с сегодняшнего дня и до 25 марта все, кто зайдут в Sea of Thieves, получат паруса «успешного капитана». До 21 марта в Microsoft Store можно приобрести Sea of Thieves со скидкой в 50 %, а с завтрашнего дня и до 23 марта в игре пройдут выходные двойного золота и репутации у торговой компании.
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Также при желании игроки смогут просматривать прямые трансляции у стримеров-партнёров Sea of Thieves на Twitch, чтобы получить «дропы», среди которых эмоция танца с рожком и снаряжение Gilded Phoenix.
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