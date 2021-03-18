Компания Ubisoft разместила у себя на сайте информацию о точной дате выхода первого DLC для Assassin’s Creed Valhalla, дополнение должно появиться 29 апреля. Параллельно с этим была представлена коротенькая дорожная карта с планами разработчиков по выпуску контента для игры на ближайшие месяцы. Например, нас ждёт сезонное событие «Праздник Остары», которое пройдёт в период с 18 марта по 18 апреля. А на конец весны запланирован дебют режима «Испытание мастерства».

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Если говорить о первом DLC, то оно получило название Wrath of the Druids (то есть, «Гнев друидов»). Дополнение должно войти в сезонный абонемент, но купить его отдельно тоже можно будет. Новая локация «Гнева друидов» — Ирландия, все основные события развернутся именно там. Эйвор придётся познакомиться с местными королями и пообщаться с представителями культа «Дети Дану».

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Про ближайшее событие «Праздник Остары» мы кое-что тоже знаем. Там игрокам предстоит выполнять особые задания, принимать участие в соревнованиях, получая ценные внутриигровые награды.