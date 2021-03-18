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Разработчики шутера Atomic Heart про альтернативный СССР обновили сайт проекта, добавив десятки новых скриншотов, предысторию героя и многое другое

Советуем туда заглянуть.
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Компания Mundfish представила обновлённую версию сайта, посвящённую проекту Atomic Heart. Новая версия ресурса появилась именно сегодня, 18 марта. По старому адресу мы сможем найти много свежих скриншотов, исчерпывающую информацию о персонажах, вселенной, локациях и многом другом. К слову, недавно утекшие скриншоты с демонстрацией облика главного героя и парочки свежих интерьеров там тоже присутствуют, что ожидаемо.

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Есть там теперь информация про главного героя — Майора Нечаева — офицера по особым поручениям и «специалиста по урегулированию сложных ситуаций любыми, в том числе силовыми методами». Мы узнаем, что Нечаев всю жизнь посвятил службе, параллельно получая многочисленные ранения, психологические проблемы и чувство глубокого одиночества.

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Также на сайте имеется история создания оружия под названием Рельсотрон, предыстория самой игры и небольшое досье на противника с чудаковатым именем «Беляш».

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Но самое важное, что появилось на обновлённом сайте Atomic Heart, — это новые скриншоты, их тут набралось аж несколько десятков. Просмотреть всю красоту можно вот здесь.

Atomic Heart на сегодняшний день не имеет даже приблизительной даты релиза, но мы знаем, что проект должен выйти на PC и консолях.

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Разработчики шутера Atomic Heart про альтернативный СССР обновили сайт проекта, добавив десятки новых скриншотов, предысторию героя и многое другое
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