Несмотря на то, что до конца лета ещё неплохо бы дожить, организаторы игровой выставки Gamescom уже обозначают конкретные даты. Так, церемония открытия этого мероприятия — Opening Night Live — пройдёт 24 апреля, о чём сообщил её продюсер и ведущий Джефф Кили.

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Кили пообещал, что в рамках церемонии открытия Gamescom 2021 игроков ждёт масса анонсов игр, новостей и сюрпризов. Как долго в этом году будет проходить церемония, не уточняется, но в прошлом году она велась больше двух часов, в течение которых было анонсировано без малого сорок проектов различных классов, бюджетов и жанров.

Подробнее о содержании Opening Night Live Кили пообещал рассказать ближе к началу её проведения. Что, в общем-то, правильно. Сама выставка Gamescom 2021, напомним, пройдёт с 25 по 29 августа.