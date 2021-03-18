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Конкурирующая с DLSS технология Radeon FSR выйдет до конца этого года

Любопытно будет опробовать.
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Вице-президент AMD и по совместительству генеральный директор подразделения Radeon Скотт Херкельман пообщался с журналистами издания PC World. В рамках этой беседы были обнародованы некоторые важные подробности о готовящейся технологии FidelityFX Super Resolution, которую сама AMD позиционирует в качестве конкурента DLSS.

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Сначала разберёмся с названием: официально эта технология будет называться FSR (Fidelity Super Resolution), полная расшифровка пишется именно так. Для AMD сейчас крайне важно обеспечить максимально широкое распространение FSR, чтобы технология была востребована у разработчиков. Поддержка FSR, как и в случае с DLSS, будет добавляться на этапе проектирования той или иной игры, и только девелоперы станут принимать решение — добавлять её или нет.

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AMD также хочет реализовать полноценную поддержку FidelityFX Super Resolution на консолях, не только на видеокартах. Такие широкие возможности по применению технологии обуславливаются принципами, по которым она создана: для работы FSR вовсе не обязательно наличие тензорных ядер у видеокарты или любых других специфических аппаратных компонентов, поддерживающих машинное обучение.

FidelityFX Super Resolution создаётся на базе открытых стандартов — это её главное отличие от DLSS, которым AMD гордится. Radeon FSR станет доступна для видеокарт AMD до конца 2021 года.

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