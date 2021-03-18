В начале марта консольная версия Watch Dogs Legion после длительной задержки всё же обзавелась мультиплеером. В PC-версии данного режима были обнаружены фатальные ошибки, поэтому его внедрение было решено отложить. Что ж, несколько часов назад Ubisoft устами своего менеджера по связям с общественностью дала понять, что ошибки исправлены, и мультиплеер в PC-версии Watch Dogs Legion появится уже сегодня, 18 марта, в 18:00 по московскому времени.

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Напомним, что сетевой режим в Watch Dogs Legion нацелен на очень большого любителя и разделён на несколько подрежимов: кооперативного прохождения с друзьями, тактических операций, а также PvP-сражений посредством управляемых роботов-пауков. Как это всё выглядит, можно увидеть в видеоролике ниже.