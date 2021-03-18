Ubisoft предупредила о мошенниках, рассылающих приглашения на «ранний доступ» к Far Cry 6
Сколько существует человечество, столько же существуют и жулики, пытающиеся «срубить» лёгких денег на доверчивых людях — в любой сфере, в том числе и в сегменте видеоигр. Как передаёт издание DSOGaming, компания Ubisoft предупредила пользователей о том, что мошенники получили доступ к доменному имени компании и под видом представителей издательства рассылают её партнёрам письма с приглашениями на несуществующий ранний доступ Far Cry 6.
реклама
Ubisoft напоминает — никакого раннего доступа у Far Cry 6 нет — и советует проявлять бдительность. Сейчас компания уже проводит расследование в отношении произошедшего.
Напоминаем, что в конце прошлого года релиз Far Cry 6 был отложен до второй половины 2021 года. В Far Cry 6 мы отправимся в вымышленное тропическое государство Яра и примем роль Рохаса — парня, примкнувшего к сопротивлению диктаторскому режиму Антона Кастильо, роль которого в игре исполнил Джанкарло Эспозито. Иными словами, всё старая шарманка, но на новый мотив.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила