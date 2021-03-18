Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В клиенте Epic Games Store появятся новые функции для общения

Epic Games рассказала о нововведениях, что появятся в марте.
+
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU

Клиент магазина Epic Games Store в ближайшее время не получит поддержку столь желанной всеми корзины, но зато обзаведётся другими, не менее важными функциями. Компания Epic Games рассказала, какие преобразования в интерфейсе ждут EGS в ближайшем будущем. Разработчики хотят сделать из этого сервиса площадку для общения игроков со всех платформ.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Самое важное нововведение — так называемая система групп. С её помощью игроки смогут объединяться в сообщества по интересам и общаться между собой с помощью текстовой и голосовой связи. Авторы выделили наиболее важные особенности.

Активное окно группы — специальный «хаб» для сообщества, с которым можно активным образом взаимодействовать. Там появятся функции для общения с друзьями и товарищами по команде. Для этой самой группы не предусмотрено наличия единого организатора. Даже если автор сообщества выйдет из Сети, другие пользователи смогут продолжить там общение. В окне группы каждый участник сможет выставлять приемлемые для себя настройки звука и видео. Участникам группы можно приглашать новых игроков или же закрывать к ней доступ. С помощью нового окна группы можно будет настраивать её отображение в игре.

реклама

До конца текущего месяца в клиенте EGS пройдут следующие преобразования:

  • Карточки игроков. Там можно управлять дружбой, отслеживать общих друзей, вступление и приглашение в группу, подключенные аккаунты.
  • Улучшенный поиск. Он будет показывать количество общих друзей и предоставлять доступ к поиску на других платформах.
  • Свёрнутый вид. Это уменьшенная панель общения, которая не будет открываться в отдельном окне.
  • Режим «не беспокоить».

Компания Epic Games также собирается временно убрать из клиента EGS функцию личных сообщений, так как она не пользуется популярностью у игроков.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

epic games epic games store
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В клиенте Epic Games Store появятся новые функции для общения
+
Сборник Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy уже можно купить в PlayStation Store и Microsoft Store
+
Square Enix раздаёт всем желающим PC-версии Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris
2
Игроки сообщили, что версия NieR Automata для Game Pass функционирует лучше Steam-версии
+
Microsoft занялась публичным тестированием функции Auto HDR для Windows
10
Разработчики Dying Light 2 показали несколько секунд геймплея и пообещали чаще делиться подробностями
9

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 56
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
77
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
161
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
6
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
16
Цены на чипы памяти DRAM продолжают расти - ожидается +18% во втором квартале 2021
29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
6
Ключ на Windows 10 Pro упал в цене до $7,59 на распродаже
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
2

Сейчас обсуждают

Зеновий Радеонович
13:33
Ого "Виртуальные рабочие столы", прорыв. Они всего-то были в древнючем red hat...
Выпущена сборка Windows 10 21337 в канале для разработчиков
Дмитрий Петровский
13:32
AMD Ryzen 7 5700G приблизился к Ryzen 9 5900X в Cinebench R20
Evgeniy Som
13:31
OMG нубик, он поднял компанию со дна, т.к. когда он пришел компания была на грани банкротства. После он не только спас от банкротства но и вывел компанию в лидеры. И из года в год компания получает ог...
Глава Activision Blizzard Бобби Котик получит $200 млн в качестве премии
intel fan
13:30
то ли дело - уложить в рекомендованную цену какие-то фирменные фишки, произвести, доставить в магазины, раздать обзорщикам, добиться хороших отзывов, дождаться пока школота сэкономит на обедах 300 бак...
Производители видеокарт уже предвкушают получение хорошей прибыли по итогам года
Roman Ironcast
13:29
У них заказы на несколько месяцев вперёд.. Притом что до целевой аудитоории продукт ещё не дошёл.
Производители видеокарт уже предвкушают получение хорошей прибыли по итогам года
rebel-1
13:29
Все он правильно сделал, он за этот срач рублей 600 получит, если не больше.
В Call of Duty: Warzone позаимствовали эмблему украинского батальона «Азов»
fokuslotus
13:27
ноутбук, в скобочках асик
Xiaomi представит ноутбук с видеокартой GeForce RTX 3050 Ti
Roman Ironcast
13:27
Как он быстрее только на 20 % если в 4750G было только 6 ядер, а тут 8 ? Или это на ядро? А вообще будут интересно 4-х и 6-ядерники. На 8 цена будет под 500 баксов
AMD Ryzen 7 5700G приблизился к Ryzen 9 5900X в Cinebench R20
ахахах
13:26
я на 7 от пети форточкина за так сижу,как выпустят игры стоящие,тогда и перейду на вин10,а пока только вин7
Microsoft рассказала о способе бесплатного перехода с Windows 7/8.1 на Windows 10
Exiton
13:26
Да ну, не, бред какой-то! :)
Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем