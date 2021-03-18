В клиенте Epic Games Store появятся новые функции для общения
Клиент магазина Epic Games Store в ближайшее время не получит поддержку столь желанной всеми корзины, но зато обзаведётся другими, не менее важными функциями. Компания Epic Games рассказала, какие преобразования в интерфейсе ждут EGS в ближайшем будущем. Разработчики хотят сделать из этого сервиса площадку для общения игроков со всех платформ.
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Самое важное нововведение — так называемая система групп. С её помощью игроки смогут объединяться в сообщества по интересам и общаться между собой с помощью текстовой и голосовой связи. Авторы выделили наиболее важные особенности.
Активное окно группы — специальный «хаб» для сообщества, с которым можно активным образом взаимодействовать. Там появятся функции для общения с друзьями и товарищами по команде. Для этой самой группы не предусмотрено наличия единого организатора. Даже если автор сообщества выйдет из Сети, другие пользователи смогут продолжить там общение. В окне группы каждый участник сможет выставлять приемлемые для себя настройки звука и видео. Участникам группы можно приглашать новых игроков или же закрывать к ней доступ. С помощью нового окна группы можно будет настраивать её отображение в игре.
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До конца текущего месяца в клиенте EGS пройдут следующие преобразования:
- Карточки игроков. Там можно управлять дружбой, отслеживать общих друзей, вступление и приглашение в группу, подключенные аккаунты.
- Улучшенный поиск. Он будет показывать количество общих друзей и предоставлять доступ к поиску на других платформах.
- Свёрнутый вид. Это уменьшенная панель общения, которая не будет открываться в отдельном окне.
- Режим «не беспокоить».
Компания Epic Games также собирается временно убрать из клиента EGS функцию личных сообщений, так как она не пользуется популярностью у игроков.
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