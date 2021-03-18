Microsoft занялась публичным тестированием функции Auto HDR для Windows
Компания Microsoft объявила о начале публичного тестирования функции Auto HDR для Windows. Для участия в тестировании обязательно наличие монитора с поддержкой HDR и участие в программе Windows Insider с доступом к сборке 21337 или более поздней. Если все эти условия соблюдены, то функция автоматически включится на подготовленном мониторе, но отключить HDR вручную тоже можно.
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Для удобства пользователя разработчики также добавили режим разделённого экрана, с помощью которого можно будет выводить на монитор одну и ту же картинку с параллельным отображением в HDR и SDR.
Напомним, функция Auto HDR доступна владельцам Xbox Series X|S с момента их появления в продаже, а теперь функция автоматической адаптации SDR-изображения в HDR с помощью нейросетей будет доступна и на компьютерах под управлением Windows. Игры под DirectX 11 и 12 должны быть с ней совместимы.
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Сколько продлится тестирование — пока предсказать сложно, но Microsoft пообещали тщательно анализировать отзывы пользователей, проводя параллельно нужные оптимизации. Для редмондцев важно подготовить такую технологию, которая будет минимально влиять на производительность в играх.
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