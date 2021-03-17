Разработчики ролевой игры Disco Elysium из студии ZA/UM определились с точной датой выхода The Final Cut — расширенного издания с озвученными диалогами и ворохом дополнительного контента. Будут там новые квесты, дополнительные навыки, новая локация и много чего по мелочи.

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Так, самая полная версия ставшей культовой ролевой игры должна поступить в продажу 30 марта на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. Владельцы обычного издания обновятся до The Final Cut автоматически и бесплатно.

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Оригинальная Disco Elysium вышла 15 октября 2019 года, проект был восторженно принят публикой. Например, в цифровом магазине Steam у него имеется 94% рейтинга на основании более 28 тысяч пользовательских рецензий. С недавних пор у этого бестселлера появилась официальная русская локализация.