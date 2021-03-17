Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Названа точная дата выхода Disco Elysium — The Final Cut

Релиз случится до конца этого месяца.
+
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке

Разработчики ролевой игры Disco Elysium из студии ZA/UM определились с точной датой выхода The Final Cut — расширенного издания с озвученными диалогами и ворохом дополнительного контента. Будут там новые квесты, дополнительные навыки, новая локация и много чего по мелочи.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Так, самая полная версия ставшей культовой ролевой игры должна поступить в продажу 30 марта на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5. Владельцы обычного издания обновятся до The Final Cut автоматически и бесплатно.

реклама

Оригинальная Disco Elysium вышла 15 октября 2019 года, проект был восторженно принят публикой. Например, в цифровом магазине Steam у него имеется 94% рейтинга на основании более 28 тысяч пользовательских рецензий. С недавних пор у этого бестселлера появилась официальная русская локализация.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

disco elysium the final cut zaum
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Названа точная дата выхода Disco Elysium — The Final Cut
+
Через неделю Sony начнёт раздавать набор хороших инди-игр, а в апреле подарит всем Horizon Zero Dawn
+
Ролевая игра Farathan, создаваемая силами двух человек, вышла на Kickstarter
+
25 марта состоится геймплейный показ экшена The Lord of the Rings: Gollum
+
Крупное дополнение The Outer Worlds: Murder on Eridanos уже доступно для прохождения
+
Каталог игр из EA Play появится в PC-версии Xbox Game Pass уже через несколько часов
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 56
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
12 марта 2021 88
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от перехода на монитор 144 Гц год спустя — оно того не стоило
225
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
13
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
131
Кому и для чего нужен ваш email: боремся с легкомыслием и невежеством
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
3
Цены на чипы памяти DRAM продолжают расти - ожидается +18% во втором квартале 2021
27
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
57
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
8

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
21:39
У меня при 4.4 - 1.23-1.27В (это если настройки в Авто).А если руками - то при 1.15В он просто ледышка на тех же 4.4ГГц.
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
sanchez521
21:37
Настало время, когда чем ниже хэшрэйт, тем лучше.
Radeon RX 6700 XT оказалась неэффективна в майнинге, принося доход на 20% меньше GeForce RTX 3060 Ti
RadeoForce
21:36
Ну что, карма догнала. Будешь носиться по форуму с этим, великий правдоруб?=)) https://youtu.be/JLEIJhunaW8
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
nem0ff
21:35
Возможно, девайс внутри работает с цветными иконками и картинками, и скриншоты тоже делает в цвете. На ч-б экране они отображаются черно-белыми естественно )
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2 с большим экраном 7.8 дюйма
Константин Дятлов
21:34
толсто) но не прокатит)
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
Константин Дятлов
21:33
проблемы с чипами прогнозируются до конца года, поэтому на снижение цен я бы не расчитывал... это ппц какой то, во всем рынке полупроводников
Реальные цены настольных процессоров Intel 11-го поколения оказались выше официальных
LoL
21:33
Ещё один с нашими-вашими, видимо весна)) То, что я говорю, мол ракета говно, а 1600 не так уж плох, не делает из меня участником какой-то мифической красной команды. Просто моё субъективное мнение, н...
Мои впечатления от использования Ryzen 5 1600 AF в течение года в стоке, разгоне и андервольте
pudge2009
21:33
не знаю зачем вообще эти красные огрызки с настоящими видеокартами сравнивать
Radeon RX 6700 XT оказалась неэффективна в майнинге, принося доход на 20% меньше GeForce RTX 3060 Ti
Vitaliy Krutin
21:33
Ну тут есть риск, когда их другие бы спалили, они бы отмазались. Типа это не мы, это посетитель майнинг запустил. И соответственно могли бы по видеокамерам человека который подставил свой адрес вычисл...
В одном из украинских магазинов техники добывали Ethereum прямо на стендовых ноутбуках ASUS
Vitaliy Krutin
21:30
Вот и проведен тест "Лучший ноут для майнинга по верси ...." :) Они же наверное все доступные протестили перед тем как Asus ROG выбрать.
В одном из украинских магазинов техники добывали Ethereum прямо на стендовых ноутбуках ASUS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем