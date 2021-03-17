Через неделю Sony начнёт раздавать набор хороших инди-игр, а в апреле подарит всем Horizon Zero Dawn
Хотя в уважающих себя государствах вовсю идёт вакцинация, сама пандемия с нами ещё, к сожалению, надолго. Прекрасно понимают это и представители видеоигровой индустрии, которые не только подсчитывают рекордную прибыль, но и время от времени поддерживают игроков подарками. Так, уже на следующей неделе, 25 марта, Sony в рамках инициативы Play at Home собирается приступить к раздаче сразу десяти качественных инди-проектов.
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В указанный день и вплоть до 22 апреля все желающие смогут пополнить свои библиотеки на PlayStation следующими проектами: Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica, The Withess, Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper и Paper Beast.
Но главным подарком акции станет апрельская раздача Horizon Zero Dawn Complete Edition, старт которой запланирован на 19 апреля, а окончание — на 14 мая.
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