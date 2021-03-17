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Ролевая игра Farathan, создаваемая силами двух человек, вышла на Kickstarter

Выглядит неплохо, если помнить о размерах студии.
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Крошечная, но амбициозная Farathan Studio, в состав которой входит только два человека, занялась созданием ролевой игры Farathan (с названиями у них пока всё без особой фантазии). Внешне и по своему устройству этот проект очень многое перенимает у Gothic, но на неё похожи многие ролевые игры. Сама студия состоит из двух человек, работы уже проделано немало, но для дальнейшего развития проекта требуется дополнительное финансирование. Его было решено искать на Kickstarter — соответствующая кампания по сбору средств уже стартовала.

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Просят новоявленные игроделы совсем мало — 18 тысяч долларов, на момент написания этих строк собрано почти 11 тысяч. Если средства удастся собрать, то Farathan должна выйти до конца нынешнего года (22 декабря) на PC и PlayStation 5. Собранные деньги креативно настроенная парочка собирается потратить на закупку нужных ассетов, озвучку и тому подобные вещи.

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Запись игрового процесса пре-альфа версии уже имеется, вы можете сами оценить проделанную девелоперами работу и попытаться для себя определить, на что же ещё похожа Farathan. По заверениям авторов, этот проект сможет предложить игроку контента на более 100 часов. Там будет 335 миссий, 215 персонажей и 55 видов врагов. В ближайшем времени станет доступна демоверсия.

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