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25 марта состоится геймплейный показ экшена The Lord of the Rings: Gollum

Случится это в рамках онлайн-мероприятия Future Games Show.
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Журналисты издания GamesRadar сообщили, что студия Daedalic Entertainment собирается в ближайшем будущем показать реальный игровой процесс проекта The Lord of the Rings: Gollum. Случиться это должно в рамках онлайн-мероприятия Future Games Show. Это будет первая полноценная демонстрация геймплея, ведь до настоящего момента мы видели лишь небольшие отрывки.

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Future Games Show должно начаться 25 марта в 01: 45 по московскому времени. Мы также знаем, что на данном мероприятии должны будут представлены около 40 игровых проектов от разных разработчиков. Точно известно, что на FGS заявятся Electronic Arts, Team17, SEGA и Warner Bros. Причём, показ именно The Lord of the Rings: Gollum должен пройти перед самым началом шоу, представленные геймплейные кадры снабдят подробными комментариями от разработчиков.

The Lord of the Rings: Gollum должна поступить в продажу только в будущем году. Игра выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. Запланирована даже версия для Nintendo Switch.

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