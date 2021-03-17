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Каталог игр из EA Play появится в PC-версии Xbox Game Pass уже через несколько часов

Потому что давно пора.
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Microsoft продолжает словно из рога изобилия заваливать подписчиков сервиса Xbox Game Pass новыми играми. В данном случае речь пойдёт про его PC-версию, каталог которой зачастую пополняется новыми играми с задержкой по сравнению с версией для Xbox. Итак, некоторое время назад Xbox Game Pass на консолях пополнилась играми из состава подписки EA Play, теперь же — всего через несколько часов (18 марта, в 00:00 по московскому времени) — соответствующий каталог доберётся и до Xbox Game Pass для PC и Xbox Game Pass Ultimate.

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Напомним, что в состав EA Play входят более шести десятков различных игр от Electronic Arts: пользователи подписного сервиса от Microsoft получат доступ к Star Wars Jedi Fallen Order, Need for Speed Heat, франшизам Battlefield, C&C и многим-многим другим проектам.

Отметим, что изначально PC-версия Xbox Game Pass должна была появиться ещё в конце прошлого года, но впоследствии её внедрение отложили до 2021 года. Как говорится, спасибо, что ждать пришлось не слишком уж долго.

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